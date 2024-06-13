Теперь вас будут уведомлять о подброшенных Bluetooth-устройствах, в том числе беспроводных метках.

«Лаборатория Касперского» сделала большой шаг вперед в области защиты мобильных устройств. Теперь владельцы смартфонов на Android и iOS могут спать спокойно, зная, что их гаджеты под надежной защитой.

Для пользователей Android появилась уникальная функция: приложение Kaspersky теперь может обнаруживать подозрительные Bluetooth-устройства, такие как беспроводные метки, которые могут следить за вами. Если рядом с вами долгое время находится какое-то устройство, перемещающееся вместе с вами, приложение сразу даст знать.

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Не только владельцы Android, но и пользователи iOS получили свою долю обновлений. В новой версии приложения для "яблочных" устройств появилась защита от сбора данных о пользователе. Теперь в браузере Safari можно активировать специальное расширение, которое не даст трекинговым системам собирать информацию о вас. К тому же, можно забыть о назойливых рекламных баннерах, ведь их тоже можно отключить.

«Лаборатория Касперского» позаботилась о том, чтобы вы могли проверить, не утекли ли ваши личные данные. Специальная функция для Android и iOS позволяет узнать, не попали ли ваш электронный адрес, пароли от аккаунтов или другие личные сведения в чужие руки.