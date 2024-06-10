Компания даже анонсировала запуск нового производственного предприятия под названием Starfactory.

SpaceX, известная своими космическими амбициями, объявила о строительстве нового завода под названием Starfactory. Этот завод расположится на территории их базы Starbase в Бока-Чика, штат Техас. Стоимость проекта оценивается в 100 миллионов долларов, а площадь производственных мощностей составит 9 тысяч квадратных метров.

Что делает этот завод таким особенным? SpaceX ставит перед собой амбициозную задачу: производить по одному космическому кораблю Starship каждый день. Это кажется невероятным, но в SpaceX верят, что новый завод сделает эту мечту реальностью.

реклама

Строительство Starfactory началось в феврале этого года, и уже летом планируется запустить производство. Кейт Тайс, которая отвечает за качество проектирования в SpaceX, поделилась во время одного из запусков Starship, что новая фабрика открывает невероятные возможности. Она уверена, что благодаря этому заводу компания сможет значительно ускорить производство космических кораблей, приближаясь к цели выпускать по одному кораблю каждый день.

На Starfactory планируется производство новой, усовершенствованной версии корабля Starship Version 2. Эта модель будет проще в производстве по сравнению с первой версией, что, безусловно, поможет ускорить процесс.

Этот шаг SpaceX не только подтверждает их лидирующие позиции в космической отрасли, но и открывает новые горизонты для исследования космоса. Создание такого завода — это большой шаг вперед к освоению космоса и, возможно, к будущим миссиям на Марс.