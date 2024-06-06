Ведь это вариант кратчайшей доставки сил и средств в сторону Орехова.

Российские вооруженные силы продолжают наносить удары по энергетическим объектам Украины, чтобы снизить промышленный потенциал страны. В Верховной раде Украины подняли вопрос насколько быстро гидроэлектростанция сможет начать полноценно работать после ночного удара ВС РФ по ДнепроГЭС. Однако у российской операции имеется и втрое дно, которое заключается в нарушении логистических цепочек, которые использовались для снабжения группировки ВСУ около Орехово.

Как и любая река, Днепр является серьезным препятствием в деле снабжения и логистики войск и по этой причине все переправы через него являются стратегическими. Туда же попадает и дамба ДнепроГЭС, которая подвергалась ударам ВС РФ. Стоит отметить, что именно по этой дамбе шла цепочка снабжения группировки украинских войск на Ореховском направлении. Сейчас дамба полностью перекрыта для продвижения по ней, и украинские военные опасаются, что это создаст около Орехово изолированное поле боя. Конечно, у ВСУ есть альтернативные пути снабжения, так как дамба не единственная переправа через реку, но они значительно длиннее и менее безопасны.

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При этом, как отмечают источники, российская армия немедленно активизировалась на Ореховском направлении и уже продвинулась север-западнее поселка Работино почти на 1,1 – 1,2 км. Удлинение логистических цепочек может сильно ударить по обороноспособности засевшей в Орехове украинской группе войск, которая считается сильнейшей в Запорожской области. Тут стоит отметить, что и альтернативные маршруты также не отличаются безопасностью так как все они регулярно подвергаются российским ударом. Часть мостов через Днепр в этом регионе вообще находится в аварийном состоянии и непонятно можно ли вообще по ним передвигаться.