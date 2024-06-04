В компании остаются некоторые ограничения, над устранением которых продолжается работа, но посылки уже можно получить и отправить.

Служба доставки СДЭК наконец-то сообщила о хороших новостях: после недели перебоев в работе, все их основные сервисы снова заработали. Несмотря на то, что в компании ещё остаются некоторые мелкие проблемы, которые сейчас решаются, основные функции, такие как сайт, личные кабинеты для частных и корпоративных клиентов, а также мобильное приложение, уже полностью восстановлены.

К тому же, СДЭК возобновил приём посылок, включая курьерскую доставку, хотя пока что только по стандартным тарифам, без каких-либо специальных предложений. Большинство задержанных из-за сбоя посылок уже доставлены их получателям, а оставшиеся должны быть выданы в самое ближайшее время.

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Этот сбой в работе службы начался 26 мая и вызвал временную приостановку приёма и выдачи посылок. Компания решила не обрабатывать заказы вручную, чтобы избежать возможных ошибок. Через два дня после начала проблем, 28 мая, хакерская группа под названием Head Mare объявила, что стоит за этими неприятностями. Они сказали, что использовали вирус для атаки на системы СДЭК и даже показали в социальной сети X (бывший Twitter) скриншоты, подтверждающие их доступ к данным компании.

Так что, если вы ждали свою посылку от СДЭК, скоро она должна прибыть. Компания делает всё возможное, чтобы восстановить свою работу и обслуживание клиентов после этого непредвиденного сбоя.