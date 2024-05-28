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g1tarist
СДЭК не могут выдать посылки из-за сбоя в системе
Ситуация продолжается уже больше суток.

Вчера появилась информация о том, что в компании СДЭК произошел казус с внутренними системами учета посылок, прием и выдача посылок на некоторое время были остановлены. Но не стоит беспокоиться, в СДЭК уже взялись за решение проблемы.

Ребята из СДЭК решили не рисковать и не обрабатывать заказы вручную, чтобы не допустить ошибок. Похоже, они хотят убедиться, что все будет сделано правильно и без спешки.

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Сейчас в компании говорят, что они на последнем этапе устранения неполадок. Так что уже сегодня ожидается, что все вернется в свое русло, и СДЭК снова начнет радовать своевременной доставкой.

К тому же, в СДЭК не собираются останавливаться на достигнутом. Они обещают провести детальный анализ, чтобы понять, почему это произошло, и разработать план действий, чтобы в будущем избежать подобных ситуаций.

Первый сигнал о том, что что-то пошло не так, появился утром 26 мая. Но уже сегодня, 28 мая компания планирует возобновить работу, после того как все необходимые работы будут завершены.

#сдэк
Источник: kod.ru
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