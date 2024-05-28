Хакеры Head Mare заявили, что использовали вирус-шифровальщик для атаки на системы компании СДЭК.

В последние дни пользователи российской службы доставки СДЭК столкнулись с серьезными проблемами в работе сервиса. Уже третий день подряд клиенты не могут нормально пользоваться услугами компании из-за технического сбоя. Ответственность за эти неполадки взяла на себя международная группа хакеров под названием Head Mare. Они утверждают, что смогли взломать систему с помощью специального вируса.

Эту информацию подтвердили источники внутри компании и эксперты в области информационной безопасности. Хакеры не только заявили о своем проникновении в системы СДЭК, но и продемонстрировали скриншоты, которые, по их словам, показывают, как они получили доступ к данным сервиса. В своих сообщениях они также упомянули компанию Bi.Zone, которая специализируется на кибербезопасности и консультирует СДЭК по этим вопросам.

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СДЭК, в свою очередь, признал наличие проблемы и сообщил, что ведется активное расследование инцидента. Представитель компании подчеркнул, что пока не получена полная картина произошедшего, делать какие-либо предположения о причинах сбоя непрофессионально. В официальном Telegram-канале СДЭК также было объявлено, что, несмотря на значительные усилия и достигнутый прогресс в восстановлении систем в понедельник, полное возобновление работы сервиса еще не произошло. Компания извинилась перед своими клиентами за неудобства и заверила, что все посылки находятся в безопасности.

СДЭК активно работает над устранением последствий хакерской атаки и планирует как можно скорее восстановить полноценное обслуживание своих клиентов. Этот инцидент еще раз подчеркивает важность вопросов кибербезопасности для современных компаний, особенно тех, чья деятельность тесно связана с использованием информационных технологий.