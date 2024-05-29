Ответственность за проникновение и внедрение программы шифровальщика взяли на себя хакеры из Head Mare.

Портал СДЭК начал работать, но лишь в ограниченном режиме. До этого дня сайт перестал открываться, как и работать мобильное приложение после технического сбоя, вызванного хакерской атакой. После внедрения в главную систему вируса-шифровальщика пользователи услуг компании оказались в заложниках ситуации, не в силах получить или отправить посылку.

На 10:00 по Москве на основной странице официально сайта появилось уведомление о частичной работе сайта.

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Тем временем отечественная фирма рассказала, что её IT-отдел всеми силами занят устранением неполадок и восстановлением нормальной работы всей организации.

Само хакерское внедрение программы-вредоноса оказалось болезненным и чувствительным, а нормальная работа общефедерального почтового сервиса посылок нарушилась на 96 часов, что является своеобразным антирекордом. Этот технический сбой привел к тому, что портал, мобильная фирменная программа, как и работа пунктов выдачи заказов, все вместе в один момент времени перестали функционировать.

Вместе с тем в пресс-релизе СДЭКа пообещали поскорей со всем разобраться, а посылки, которые из-за внештатной ситуации оказались на складах, будут переданы гражданским лицам чуть позже, как только проблема с программной частью будет решена. Причем срок хранения посылок в случае необходимости будет пролонгирован.