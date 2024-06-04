Они и раньше то не запрещали этого, просто сейчас правила стали более четкими, касаемо этого вопроса.

Социальная сеть X, ранее известная как Twitter, внесла изменения в свои правила, теперь разрешая пользователям делиться контентом на сексуальные темы, если это делается по обоюдному согласию. Это означает, что теперь там можно встретить изображения и материалы, связанные с взрослыми темами, при условии, что все участники согласны на их публикацию и распространение.

Однако есть важные ограничения: такой контент нельзя размещать на обложках профилей и в аватарках. Это нововведение не означает полную свободу для порнографии, поскольку соцсеть и раньше не запрещала её, но теперь правила стали более чёткими.

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Сеть X продолжит ограничивать доступ к материалам для взрослых для детей и тех взрослых, кто не хочет их видеть. К тому же, строго запрещён контент, который может быть воспринят как непристойный или пропагандирующий неподобающее поведение, эксплуатацию и прочее, что может навредить несовершеннолетним.

Создатели соцсети верят, что сексуальное выражение может быть формой художественного творчества и что взрослые должны иметь возможность делиться материалами, отражающими их убеждения и желания, в том числе связанные с сексуальностью. Введение новых правил также поможет лучше контролировать нарушения, особенно связанные с контентом, созданным с помощью искусственного интеллекта.

Эти изменения призваны упростить понимание правил соцсети и сделать их более прозрачными для пользователей. Они заменяют предыдущие правила, касающиеся чувствительных медиа и агрессивных высказываний, но основная суть остаётся прежней.

Ранее в этом году X уже вводила новшества, например, разрешение сообществам с контентом для взрослых использовать специальные метки, а также обсуждалась возможность скрытия лайков для избежания нежелательного внимания к определённым публикациям.

После введения платной подписки X Premium, некоторые авторы контента для взрослых стали переходить в эту соцсеть, поскольку теперь у них появилась возможность зарабатывать на своих публикациях благодаря поддержке подписчиков.