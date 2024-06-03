На что только не пойдут, эти политики.

Бывший президент США Дональд Трамп сделал интересное заявление в интервью телеканалу Fox News. Он обещает, что если выиграет следующие выборы, то рассекретит документы, связанные с терактами 11 сентября. Но это не все. Трамп также хочет показать публике секретные материалы о Джоне Кеннеди, 35-м президенте США, и о Джеффри Эпштейне. По его словам, такие действия помогут восстановить доверие к ЦРУ и ФБР.

Трамп упомянул, что во время своего президентства он уже открыл доступ к некоторым документам о Кеннеди. Он также признал, что допускал ошибки при выборе генерального прокурора, но теперь у него есть кандидаты на эту роль.

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Еще один интересный момент: Трамп хочет, чтобы Илон Маск стал его консультантом, если он снова станет президентом. Маск мог бы помогать с вопросами безопасности границ и экономики.

Выборы президента США запланированы на ноябрь 2024 года. Сейчас основными кандидатами считаются Дональд Трамп и действующий президент Джо Байден.