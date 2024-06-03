В них обнаружены проблемы с подушками безопасности.

Автоконцерн Stellantis призывает владельцев около 500 000 автомобилей марок Citroen и DS прекратить их использование из-за проблем с подушками безопасности. Эти подушки были произведены компанией Takata, которая уже не существует. Проблема настолько серьезная, что компания советует владельцам немедленно прекратить эксплуатацию автомобилей.

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Глава Citroen, Тьерри Коскас, в беседе с французским телеканалом BFM Business, объявил, что компания активно работает над решением проблемы. Они предлагают замену автомобилей, заказывают новые подушки безопасности у других производителей и удваивают количество сотрудников, чтобы помочь клиентам в период отзыва автомобилей.

Отзыв касается моделей Citroen C3 и DS 3, которые были выпущены с 2009 по 2019 год. Это касается автомобилей, проданных во Франции, странах Южной Европы, Африке и на Ближнем Востоке. Stellantis подчеркивает, что эти меры являются частью более широкой кампании по отзыву продукции Takata, начатой в 2020 году.

Важно, что владельцы этих автомобилей должны как можно скорее обратиться в сервисные центры для решения проблемы.