Целью исков Wikimedia Foundation является оспаривание законности блокировки контента в «Википедии».

Организация, которая управляет известной всем онлайн-энциклопедией "Википедия" - Wikimedia Foundation, подала в суд на российские власти. Она обратилась в Тверской районный суд Москвы с исками к Роскомнадзору и Генеральной прокуратуре России. В списке ответчиков также значится первый заместитель генерального прокурора Анатолий Разинкин.

Все дело в споре о том, как и что можно публиковать в "Википедии". Роскомнадзор обвинил "Википедию" в нарушении правил распространения информации, а Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к некоторым статьям. В ответ на это "Википедия" решила защищать свои права в суде.

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Станислав Козловский, руководитель российского отделения "Викимедиа", в беседе с журналистами объяснил, что важно не столько защитить конкретные статьи от блокировки, сколько оспорить саму процедуру блокировки контента. Если суд признает ее незаконной, это может помочь отменить уже существующие запреты на доступ к некоторым страницам "Википедии".