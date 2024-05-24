На западе используют реку Тиса, на востоке реку Волчья.

Местные жители используют разделяющую части города реку Волчья в качестве билета на подконтрольные ВС РФ территории. При этом, по сообщениям информационного канала «Изнанка военки», с начала недели через реку переправилось до 20 человек гражданских, бежавших из-под контроля ВСУ. Вполне вероятно, что в будущем таких украинцев станет только больше, так как российская армия расширяет зону контроля вокруг города по всей длине занятого берега.

Предприимчивые жители Волчанска, которые решились покинуть южную часть города переправляются через реку Волчья, даже несмотря на большой риск не доплыть до российского берега. Как сообщил один из эвакуировавшихся, его товарища, который также предпринял попытку переправится, обстрелял украинский снайпер. Зная политику украинской власти, там могут отдать приказ целенаправленно «двухсотить» подобных беженцев, без оглядки на моральную сторону вопроса. С другой стороны, там фиксируется наибольший процент сдающихся в плен бойцов ВСУ, которые и сами не прочь убежать от ока ГУР и СБУ Украины.

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Стоит отметить, что до потока, который идет через реку Тису, волчьей еще далеко, но и там переправляться нелегально, по мнению украинских властей, становится небезопасно. Есть мнение, что пограничники начали использовать летальные средства для пресечения попыток «сквознуть» на ту сторону. При этом мировая общественность вообще никак не осуждает действия Киева, который, по сути, разрешил карать самым жестоким способом за административное нарушение.

Появление большего количества беженцев и ужесточение действий пограничников связано с началом действия нового закона о мобилизации. Люди стремятся покинуть страну, которая дала в руки сотрудникам ТЦК почти абсолютные полномочия и в том числе отбирать у граждан имущество. Кроме того, сейчас вводятся новые поправки, которые призваны еще больше повысить эффективность набора «мобилизационного ресурса».