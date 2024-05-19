Продвижение штурмовых групп не было остановлено, оно было приостановлено, причем ценой больших потерь.

Уже больше недели российская армия ведет наступательные действия на севере Харьковской области и минувшей пятницей Зеленский сделал заявление, что произошла «стабилизация» на этом участке ЛБС. Переброшенные подкрепления в количестве нескольких батальонов, а на деле в 7 неполных бригад, полностью остановили ВС РФ и кое-где банально не дали продвинуться вообще. Однако, украинские военные эксперты через подконтрольные ресурсы высказываются, что наступление не остановлено, а приостановлено и то благодаря большим количеством «демилитаризованных» украинских бойцов.

Как пишут на украинском ТГ-канале «Легитимный», Сырский и Зеленский перебросили на север Харьковской области сразу 7 бригад. Но есть один немаловажный нюанс, и он заключается в их составе. Дело в том, что обозначенные бригады выдергивались с других участков ЛСБ и без переформированная направлялись прямиком к месту российского наступления. При этом в сети всплывали кадры, что в бой их бросали буквально с колес в неподготовленных для этого местах. Подобное приводило к большому количеству «двухсотых» и «трехсотых».

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«Банковая перебросила на харьковское направление около 7-ми дополнительных бригад. Таким образом, смогли ситуативно остановить продвижение ВС РФ» - пишут на украинском ресурсе.

Что интересно, количество потерь даже на Украине называют «большим», так как по незащищенным солдатам работала артиллерия, авиация и дроны. При этом также подсчитываются потери бронетехники, которые обозначаются эпитетом «колоссальные» и есть мнение, что с такими темпами американская военная помощь очень быстро закончится. Но подобные жертвы позволили Зеленскому выступить с заявлением об отражении атаки и выиграть, по его мнению, немало очков в глазах других политиков. А то, что это только приостановило наступление группы никого не волнует, и есть мнение, что вход в Харьков были или разведкой боем, или банальным отвлекающим маневром.