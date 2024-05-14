Он призвал Украину не возлагать на конференцию слишком больших надежд.

Президент Украины Владимир Зеленский возлагает большие надежды на «мирный саммит» в Швейцарии, который пройдет 15 – 16 июня. При этом другие западные лидеры весьма скептически относятся к этому мероприятию, а глава ФРГ Олаф Шольц высказался, что не стоит возлагать больших надежд на это мероприятие. При этом напомнил о том, что на конференции будут обсуждать дела не связанные с войной напрямую. Например, там поднимут тему безопасности АЭС, вывоза зерна из страны, неприменения ядерного оружия и многое другое.

Что самое интересное представители западных государств будут обсуждать ряд вопросов, связанных с Украиной, но при этом на саммит до сих пор никто не пригласил российского делегата. Видимо это будет настолько «внутреннее» событие, что представитель Москвы там явно будет лишним.

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«Здесь ни у кого не должно быть завышенных ожиданий: мы не ведем там переговоров об окончании войны. В лучшем случае это начало процесса, который мог бы привести к прямым переговорам между Украиной и Россией.» - высказывается Шольц по поводу саммита.

Что интересно, канцлер также заявил, что для начала по-настоящему мирных переговоров Украина еще не готова. Мол, у нее слишком плохие позиции, которые не позволят прийти к нормальным условиям. Особенно если Киев будет настаивать на принятии так называемой «мирной формулы Зеленского» в которой говориться про вывод ВС РФ на границы 1991 года, выплату компенсации и возвращению всех освобожденных земель.