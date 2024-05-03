Все опции работают без ограничений на смартфонах с мобильными операционными системами iOS и Android.

Вот и хорошие новости для всех, кто скучал по свежим видео и забавным клипам в TikTok! Популярное приложение снова радует пользователей в России – теперь без всяких ограничений. Если у вас телефон на iOS или Android, вы снова можете наслаждаться всеми возможностями TikTok: смотреть новинки, делиться своими роликами и лайкать любимые видео. И самое приятное – дополнительные программы для этого не понадобятся.

Стоит отметить, что приложение заработало еще не у всех пользователей.

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Пока не совсем ясно, связано ли это событие с недавними слухами о блокировке TikTok в США. В России еще в апреле обсуждались идеи о специальном режиме работы для приложения, который бы фильтровал политические и спорные темы. И вот теперь, кажется, TikTok полностью вернулся к жизни в России.

Напомним, что TikTok никуда не исчезал, просто в марте 2022 года, реагируя на новые законы, приложение ограничило свои функции в России. Пользователям закрыли возможность публиковать новые видео и смотреть контент из других стран. Но теперь все вернулось "на круги своя" – TikTok вновь полностью открыт для своих фанатов в России.

И не только TikTok возвращается на сцену. Его аналог Likee, который некоторое время был удален из App Store, тоже снова доступен для скачивания. Похоже, любители коротких видео могут вздохнуть с облегчением – их любимые платформы возвращаются, чтобы радовать и вдохновлять новым контентом каждый день.