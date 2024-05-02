Некоторые крупнейшие конкуренты Coca-Cola уже используют искусственный интеллект для оценки вовлеченности клиентов.

Coca-Cola, знаменитый производитель напитков, объявил о начале крупного сотрудничества с технологическим гигантом Microsoft. Это пятилетнее партнерство, оцененное в ошеломляющие $1,1 миллиарда, обещает принести революцию в то, как компания работает, экономит и повышает свою эффективность. В основе этого сотрудничества лежит идея использования искусственного интеллекта (ИИ) для улучшения всего: от обслуживания клиентов до производственных процессов.

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В рамках соглашения, Coca-Cola переведет все свои цифровые сервисы и приложения на облачную платформу Microsoft Azure. Это большой шаг вперед, который позволит компании использовать современные технологии для повышения уровня обслуживания клиентов и улучшения внутренних процессов. Особенно интересно, что Coca-Cola планирует внедрить цифровых помощников на базе ИИ для помощи своим сотрудникам. Это поможет сделать работу более эффективной и улучшить взаимодействие с клиентами.

Это новое направление в инвестициях Coca-Cola в ИИ является частью более широкой стратегии компании по переосмыслению своего подхода к маркетингу, производству и логистике. Сравнивая с предыдущими инвестициями в размере $250 миллионов в 2020 году, становится ясно, что компания серьезно настроена на использование новых технологий.

Coca-Cola не одинока в своем стремлении к инновациям. Ее главные конкуренты, такие как RedBull и PepsiCo, также активно исследуют возможности ИИ для анализа вовлеченности клиентов и улучшения своих услуг.

Нирадж Толмаре, занимающий высокую позицию в Coca-Cola, подчеркнул важность этого партнерства с Microsoft, назвав его "следующей важной главой" в цифровом развитии компании. Он выразил уверенность в том, что возможности Microsoft помогут Coca-Cola быстрее и эффективнее внедрять ИИ и создавать новую ценность для бизнеса.

Microsoft, в свою очередь, приветствовала усиление сотрудничества, подчеркивая, что Coca-Cola также начнет использовать Microsoft 365 и Microsoft Teams для улучшения совместной работы сотрудников по всему миру. Таким образом, Coca-Cola делает большой шаг вперед, интегрируя передовые технологии в свою деятельность. Это не только поможет компании стать более эффективной и клиентоориентированной, но и подтверждает ее репутацию как лидера инноваций в индустрии напитков.