Ценники на них на одном из классифайдов стартуют от 2,9 млн рублей.

Кроссовер Subaru Forester, не раз признавался автомобильными экспертами, одним из самых надёжных кроссоверов на российском рынке. Согласно исследованиям автомобильного рынка, которое проводила российская автомобильная ассоциация за 2023 год, Forester занял первое место в категории «Самый надёжный новый автомобиль», с учётом прямых поставок и параллельного импорта.

Уже в начале мая 2024 года он снова станет доступным к покупке для российских потребителей. Поставками автомобилей в Россию будут заниматься как частные автохаусы, так и официальный дилер Subary .

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Стоимость автомобиля в минимальной комплектации составит 2,9 миллиона рублей. За это сумму автомобиль будет оснащён гибридной установкой, которая состоит из 2,0-литрового 150 сильного бензинового двигателя, работающего в паре с электродвигателем мощностью 17 л.с. расположенный в корпусе вариатора Lineatronic. Автомобиль будет оснащён 2-х зонной климатической установкой, адаптивным круиз-контролем, а также целым пакетом систем безопасности.

Subary Forester в классическом версии с бензиновым турбированным агрегатом, мощностью 177 л.с. и рабочим объёмом 1,8 литра, агрегатированным всё с тем же японским вариатором Lineatronic, частные автохаусы готовы привести под заказ за 3,2 миллиона рублей.

Версия автомобиля с 2,0-литровым атмосферным двигателем обойдётся заметно дороже, около 4,5 миллионов рублей, такая цена обуславливается более широким набором опций, а также тем, что именно в этой комплектации автомобиль пользуется наиболее высоким спросом у россиян. Стоит отметить, что Subary Forester во всех комплектациях обладают системой полного привода с раздаточной коробкой управляемой электроникой.