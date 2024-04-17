При этом разработчики должны согласиться на взимание «технологического сбора».

Теперь пользователи из Евросоюза смогут загружать приложения прямо с сайтов разработчиков, минуя знакомый всем App Store. Это стало возможным благодаря новым правилам, которые призваны сделать рынок более открытым и честным. Так что, если вы всегда хотели больше свободы выбора, ваш момент настал!

Чтобы всё было по правилам, разработчикам придется немного напрячься. Apple ввела определённые условия: например, за каждую загрузку своего приложения сверх миллиона раз в год придется отдать небольшой сбор в размере €0. Но главное – чтобы приложения были безопасными. Компания хочет убедиться, что в них нет ничего вредоносного, поэтому все приложения будут проверяться.

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Если вы решите установить что-то новенькое не из App Store, система попросит у вас разрешение. И не забывайте: за все обновления и покупки внутри приложения теперь отвечает разработчик.

Некоторые специалисты говорят, что Apple слишком уж подчёркивает, что установка приложений вне их магазина может быть рискованной. Критики считают, что так компания пытается отговорить пользователей от этой идеи. Но несмотря на это, возможность устанавливать приложения напрямую – это большой шаг вперёд для всех, кто любит продукцию Apple и хочет больше свободы в выборе программ.

Так что, если вы в ЕС и у вас есть устройство Apple, готовьтесь к новым возможностям и большему выбору приложений! Это изменение – отличный пример того, как технологии развиваются и предоставляют нам всё новые и новые возможности.