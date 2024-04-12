В апреле 2024 года на заводе в г. Млада-Болеславе началось производство рестайлинговой версии Skoda Octavia. Этот автомобиль считается очень популярным и выпускается уже в течение 28 лет. Всего с 1996 года в Чехии выпустили 7,5 миллиона машин этой модели.

К концу 2024 года сборку автомобиля Skoda Octavia перенесут на производство, расположенное в Квасины. Перевод сборки хорошо продаваемой машины в Квасины обеспечит этому цеху большую загрузку.

Головное предприятие в г. Млада-Болеславе не будет простаивать — его переведут на выпуск пользующихся спросом кроссоверов. Здесь планируют собирать такие модели, как Enyaq, Enyaq Coupe и Elroq. Объем выпуска автомобилей на этом заводе будет увеличен по сравнению с текущим количеством, мощность предприятия вырастет.

К серийному производству допущены все заявленные ранее модификации, обновлённой Skoda Octavia. Покупателям представлены версии кузовов, автомобиля и двигателей. Для будущих автовладельцев доступны распространенные варианты кузова — лифтбек и универсал. Их будут выпускать с бензиновыми 1,5-литровыми турбомоторами мощностью 115 и 150 л. с. Для тех, кто предпочитает дизельные двигатели, предлагается двухлитровый мотор таких же вариантов мощности, как и бензиновые. Усиленная версия автомобиля Skoda Octavia RS представлена с надувным двухлитровым бензиновым двигателем мощностью 265 л. с.

Одной из опций стандартной комплектации модели Octavia после обновления станет 10-дюймовая цифровая комбинация приборов. Экран медиасистемы автомобиля за дополнительную плату можно увеличить с 10 до 13 дюймов. Через некоторое время Skoda Octavia будет подключена к чат-боту ChatGPT, встроенному в фирменного голосового ассистента Laura. Мощность зарядных портов USB-C увеличена в три раза.