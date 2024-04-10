Инструмент Lookup в приложении Google Phone позволит загуглить поступивший телефонный звонок прямо из приложения.

Представители Google заявили о том, что в компании работают над созданием новой функции, которая будет представлена на смартфонах с операционной системой от Android. Новая система будет называться Lookup. С ее помощью пользователь сможет быстро найти, кто звонил с неизвестного номера. Инструмент будет реализован через приложение Google Phone. Изначально оно предустановлено только на смартфонах Google Pixel, однако приложение доступно к скачиванию на любом другом Android-устройстве в Google Play.

Когда неизвестный номер звонит на устройство с Lookup, звонок сохраняется в истории входящих вызовов. Если выделить номер, то в меню появится функция «Lookup». Номер будет скопирован в буфер обмена и вставлен в поисковую строку, где, возможно, появится информация о владельце номера.

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Пока что сложно сказать, как эффективно будет работать функция, потому что аферисты звонят с подменных номеров. Впрочем, многие ищут номера телефонов в интернете, а Lookup ускорит данное действие. Пока что новый инструмент уже внедрен в бета-версию Google Phone. Можно предположить, что уже в одном из ближайших обновлений владельцы устройств на Android получат возможность попробовать новинку.