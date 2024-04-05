Такое заявление сделал представитель СНБО Украины.

Вооруженные силы Российской Федерации приступят к наступательным действиям в конце весны – начале лета 2024-го года. По крайней мере об этом рассказал глава центра противодействия дезинформации украинского СНБО Андрей Коваленко. При этом представитель Совета национальной безопасности и обороны полностью опроверг муссируемые в сети фейки по поводу нападения ВС РФ на Харьковскую область и непосредственно ее областной центр. Мол, группировка, которая собирается на границе, якобы в принципе не существует.

Коваленко рассказал, что российская армия начнет наступление на активных участках нынешней линии боевого соприкосновения. В частности, вектора атаки пойдут по Угледарскому, Артемовскому и Купянскому направлениях. Также возможна атака в сторону Краматорска и Славянска. При этом представитель СНБО почему-то обошел одно из наиболее «горячих» направлений, а именно – Авдеевское. В любом случае, со слов Коваленко становится понятно, что ВСУ к этому активно готовятся, но боятся не сдюжить.

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В риторике безопасника мелькнули заявления в духе, что если Запад не поможет «свободной и независимой», то она может не выдержать российского натиска. В общем опять начались привычные заявления по поводу «вот нам бы побольше военной техники и вооружения», которое звучит из уст украинских политиков и военных на протяжении последнего полугода. Вероятно они, украинские власти, заранее готовятся к успешному наступлению ВС РФ, чтобы, когда это случится, рассказывать, как они были готовы, но вот западные друзья слишком медлили с поставками и вот что произошло.