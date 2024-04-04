Отличительная особенность - большой обвес кузова.

Сейчас на сайте размещено объявление о продаже самого редкого внедорожника Лексус LX 570, который был выпущен в 2010 году. Этот автомобиль был серьезно пересобран на японском оборудовании с участием самого дизайнера Сатоши Кондо. После этого автомобиль получил себе имя Invader L 60. Всего было выпущено сто таких внедорожников, а за четвертый автомобиль, который находится в России, просят почти семь миллионов рублей.

Основное отличие от всех остальных, это большой обвес кузова, который дополнен массивным бампером, дополнительным освещением, расширителями арок и крупными порогами.

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Двадцать лет тому назад этот обвес пользовался очень большой популярностью в других странах. И в то время другие производители автомобилей старались изготовить что-то похожее. Продавец утверждает, что этот автомобиль полностью оригинальный. В доказательство показывает салон, который сшит из специальной отделки. На всех международных выставках был показан салон, который сшит именно в красно-бежевом цвете.

Кроме уникального обвеса производитель еще создал уникальный мотор. Штатный 5.7 лира (V8) который способен выработать более чем 380 сил, также японские тюнеры, которые оборудованы компрессором, своим блоком управления, выхлопным трактом и другими дополнительными доработками. В итоге двигатель может достигать 600 сил – на это указывает числовой индекс в самом названии внедорожника. По другим оценкам до 100 километров в час внедорожник может ускоряться за 5 секунд. У двигателя установлен перенастраиваемый автомат, усиленные тормоза, зажатая подвеска с 22 дюймовыми колесами.

Внедорожник имеет небольшой для автомобиля год выпуска и пробег 61 тысячу километров. Автомобиль в Россию был привезен из ОАЭ. С того времени использовался очень редко и хранился на обогреваемой парковке.