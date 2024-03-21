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Революционные роботы в автоиндустрии пока не заменят человека, но здорово помогут в работе

На конвейерах Mercedes-Benz собирать машины будут человекоподобные роботы.
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Немецкий автомобильный гигант Mercedes-Benz готовится к новой эре в автомобилестроении, применяя на своих сборочных конвейерах человекоподобных роботов. Компания Apptronik, создала инновационного андроида Apollo, который обладает человекоподобными пропорциями, включая две руки, две ноги, рост 170 см и вес 73 кг, что позволяет ему эффективно работать в условиях, рассчитанных на человека. Отличительной чертой Apollo является его антропоморфное лицо. Эта инновация направлена на уменьшение любых потенциальных беспокойств или негативных реакций со стороны людей, работающих рядом с андроидами. Apollo не только внешне похож на человека, но и способен выполнять важные производственные задания.

Вопреки опасениям, Apollo не предназначен для замены квалифицированных рабочих. Наоборот, роботы призваны взять на себя монотонные и физически тяжелые задачи, освобождая людей от них. Например, он может легко переносить грузы весом до 25 кг, что делает его идеальным для логических и сборочных операций. А по мере развития технологий Apollo смогут брать на себя и новые цели, выходящие за рамки физического труда. Их вычислительные мощности и датчики позволят им проверять качество деталей, обеспечивая тем самым более высокий уровень контроля качества. В будущем они даже смогут быть обучены взаимодействовать с другими машинами и людьми, что приведет к полностью автоматизированным процессам на производстве.

Помимо Apptronik, другие крупные автопроизводители, такие как Tesla, Hyundai и Toyota, также выразили намерение инвестировать в робототехнику и искусственный интеллект для повышения эффективности своих производственных процессов. Tesla и вовсе разрабатывает собственного андроида Optimus, который будет участвовать в сборке электрокаров, а также поступит в свободную продажу.

Эксперимент Mercedes — Benz с применением роботов-андроидов на своих конвейерах является примером развития технологий в автомобильной промышленности. Это свидетельствует о том, что в ближайшем будущем можно ожидать еще более автоматизированных и продуктивных процессов в этой отрасли. Совместное участие людей и роботов-андроидов может привести к большему контролю качества и повышенной эффективности производства автомобилей.

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