Французская газета выдала анализ ситуации на ЛБС.

Несмотря на перехваченную у украинской армии инициативу Вооруженные силы РФ не стремятся в настоящий момент к крупным наступательным операциям. Более того, российское командование начало практиковать тактику «тысячи уколов», которые призваны прощупывать оборону ВСУ и выявить наиболее уязвимые участки. По крайней мере так про действия российских войск пишет на своих страницах французская газета «Фигаро», которая провела свой анализ происходящего в зоне проведения военной спецоперации России.

реклама

Как сообщает «Фигаро» российская армия не стремиться к ведению больших наступательных операций, а продолжает прощупывать ВСУ «тысячами уколов» на протяжении всей линии боевого соприкосновения. Это позволяет ВС РФ не только находить уязвимые точки, но и заставляет украинских военных растягивать резервы и снабжение в попытке оперативно реагировать на действия России. А учитывая, что ресурсов у ВСУ не то, чтобы очень много, то это приводит к серьезным проблемам со снабжением наименее актуальных направлений, которые буквально остаются без боеприпасов, техники и резервов.

На этом фоне украинские источники вспоминают про предупреждение британской разведки о том, что российская армия готовится к компании в конце весны или начале лета текущего года. При этом Генштаб ВСУ и офис президента Зеленского был неоднократно предупрежден о складывающейся ситуации, но продолжает готовиться к собственному контрнаступлению. Однако, как пишут в «Фигаро», если Запад не возобновит серьезное вливание средств в Украину, то ситуация для правительства Зеленского начнет складываться самым печальным образом.