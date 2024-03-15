Dodge внедрила в линейку масл-каров новую модель: полностью обновленный Charger, который теперь доступен в электрическом исполнении. Классические бензиновые версии также останутся, включая вариант с трехлитровым V6 на 550 лошадок, но в центре внимания сейчас – электрическая модель.

Новый электромобиль Dodge Charger Daytona 2024 был заявлен в редакциях R/T и Scat Pack, обе на новейшей 400-вольтовой архитектуре со стартовой батареей емкостью 100,5 кВтч. Это первая модель, построенная на платформе Stellantis STLA Large, и она обладает почти идеальным распределением веса по осям.

Тем не менее одним из минусов новинки оказалась ее значительная масса в 2628 кг, что компенсируется установкой широких серийных шин и большими передними тормозными дисками фирмы Brembo, на 16 дюймов, имеющих суппорты с шестью поршнями.

Интерес к автономности у Dodge невелик, если верить словам главы компании Тима Кунискиса. Однако он заявил о впечатляющих показателях запаса хода для такого мощного транспортного средства – до 510 км для Charger Daytona R/T с 496 л. с. и до 418 км для более мощного Scat Pack с 670 л. с.

Каждая из моделей оснащается полным приводом, при этом R/T достигает скорости в 96,5 км/ч за 4,7 секунды, а Scat Pack значительно быстрее – за 3,3 секунды. Автомобиль способен предложить режимы для жесткой езды, включая дрифт и прогрев шин.

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Уникальной чертой Charger Daytona является система Fratzonic, которая создает звук выхлопа через динамики, имитируя гул классического Hellcat, хотя над тонкостями звука ещё предстоит поработать.

Внешний вид Charger Daytona 2024 включает в себя уникальные “стайл - фишки”, такие как специальные обвесы кузова, улучшенные воздухозаборники, спортивные бамперы и уникальные диски колес.

Внутри машины - комфортабельный и современный интерьер. Автомобиль оснащен спортивными сиденьями с улучшенной боковой поддержкой, специальной отделкой салона и высококачественными материалами. Также в салоне присутствуют современные технологии, такие как большой сенсорный дисплей с 10,25-дюймовым экраном, информационно-развлекательные системы, навигация, система безопасности и многое другое.

Модель выйдет на американский рынок летом, четырехдверный вариант запланирован на начало 2025 года. Производство версии с бензиновым двигателем стартует приблизительно в то же время. Стоимость электрического Charger начинается от 50 тысяч долларов.