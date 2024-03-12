Преодолеть этот барьер не помогает даже знание английского языка.

Еще летом 2023-го года, когда украинская армия рвалась вперед на линию Суровикина, часть пилотов ВСУ была направлена в Данию на обучение пилотированию американского истребителя F-16. Эта машина преподносится украинскими СМИ, как чудо-оружие перелома военных действий, хотя как показала практика использования «Абрамсов» под Бердычами - это весьма спорный факт. Направленные в Данию пилоты проходили обучение и к январю текущего года научились летать на вышеупомянутых машинах. При этом, как заверяют эксперты, это крайне плохой результат и все из-за серьезного языкового барьера, который возник между учениками и учителями.

Американская газета «Нью-Йорк Таймс» на своих страницах напечатала статью, в которой рассказывается, что украинские пилоты столкнулись с серьезными проблемами в ходе обучения. А именно - на западе используют другие системы мер и маневры в воздухе. Проблема усугубилась за счет языкового барьера, который возник буквально с самого начала обучения. Решению этой проблемы не помог даже английский язык, который как выяснилось не настолько универсален, и украинские военные не изучали его в должной мере.

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Что интересно, выдвигается версия, что украинские военные пилоты умышленно затягивают сроки своего обучения управлению чудо-самолетом. Причина банальная, а именно - вести с линии боевого соприкосновения. К примеру, там недавно российские силы ПВО смогли подловить и «посадить» на землю украинский истребитель МиГ-29. Эти сообщения не придают энтузиазма отправленным на чужбину «соколам».

Поэтому, как писали в той же газете, к лету 2024-го года у Украины появится всего 12 пилотов, способных управлять американским истребителем. Они проходили обучение в Румынии и видимо, там не было проблем с языковым барьером, либо румыны поняли, как правильно его обходить. В любом случае, 12 пилотов даже много, так как летом ВС ВСУ получит всего 6 машин, но, с другой стороны, пилоты не будут сильно напрягаться, а если с ними что-то случится, то всегда есть замена.