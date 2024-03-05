Видимо, падение Авдеевки привело к наращиванию темпа.

В СМИ не раз мелькало сравнение текущего конфликта на Украине с Первой мировой войной в деле позиционных боев и невозможности прорвать линию обороны имеющимися средствами. Поэтому западные аналитики очень сильно удивились, увидев набранный вооруженными силами России темп после падения города-крепости Авдеевка к западу от Донецка. В частности, отмечается, что после освобождения города, ВС РФ почти не останавливаясь начали двигаться на запад и севр, подбирая под себя новые населённые пункты и прорвав первую выстроенную линию обороны ВСУ.

Например, почти с ходу российская армия вошла в Ласточкино, атаковала Северное и сегодня работает в окрестностях Тоненького и Орловки. Более того уже фиксируются определенные успехи в ранее нерушимых Бердычах и идет продвижение в сторону Очеретино, через которое в свое время шли поставки для гарнизона. При этом активность российской армии фиксируется не только на Авдеевском направлении и на западе отмечают наращивание группировки под Работино на Ореховском направлении, около Часова Яра на Артемовском направлении и Купянска на Купянском направлении.

реклама

Такое большое количество угроз вынуждает ВСУ рассеивать резервы в попытке заткнуть образующиеся дыры. При этом регулярно приходят сообщения, что украинская армия испытывает серьезный дефицит боеприпасов и вооружения. Также наблюдаются проблемы с личным составом, которых бросают на линию обороны почти без нормальной подготовки из-за срочной необходимости подтянуть хоть кого-то. Отмечается, что набранные с улиц городов «добровольцы» имеют крайне низкий моральный дух, а согласно заявлениям генерала объединенных сил ВСУ Наева на Украине закончились истинные добровольцы.