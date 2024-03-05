А советник главы ДНР рассказал про проблемы с логистикой, которые скоро возникнут у ВСУ.

С момента начала 2024-го года российская армия успешно продвигается к западу от Бахмута по направлению Часова Яра. Сначала ВС РФ смогли выбить ВСУ из Попова леса, а затем армия подошла в плотную к разделенному каналом городу. Администрация Часова Яра спешно эвакуировала гражданское население с восточной части города, а военные спешно продолжают оборудовать оборонительные позиции. Однако проблема для ВСУ возникла не с прямым штурмом населенного пункта, а с линией снабжения. Согласно заявлению Игоря Кимаковского, дорога по которой идет снабжение группировки ВСУ попала под плотный огневой контроль ВС РФ.

Советник главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина поделился данными о том, что российская армия смогла взять под огневой контроль участок дороги около Часова Яра по которому шло снабжение формирований украинской власти. Конечно, огневой контроль — это не плотная блокада, но с учетом особенностей местности и большого количества водных препятствий это может стать критично. Стоит отметить, что еще предыдущий главком ВСУ Валерий Залужный перебрасывал в Часов Яр большое количество подкреплений, а Сырский продолжил закидывать город резервами, которые требуется снабжать.

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Большая группировка требует серьёзного снабжения и даже небольшие нарушения поставок способны привести к самым негативным последствиям. А если учитывать, что Часов Яр — это не только город, в котором впервые развернули штаб украинской АТО в 2014 году, но и важный логистический центр, то последствия блокады станут еще хуже. При этом стоит напомнить, что населенный пункт разделен на две половины каналом Северск – Донец – Донбасс, который создает естественную преграду и одновременно рассекает группировку ВСУ.