По коридорам украинской власти гуляет депрессия.

Американская пресса снова начала рассказывать про ситуацию в высоких кабинетах украинской власти. На этот раз обозреватель издания «Блумберг» со ссылкой на свои источники на Украине, рассказал про то, что власти страны находятся в мрачном состоянии по весьма предсказуемому поводу. Дело в том, что правительство «свободной и независимой» весьма опечалено ситуацией, которая происходит на линии боевого соприкосновения и с каждым жнем у них все больше и больше пессимизма.

Согласно опубликованному материалу из-за продвижения российской армии вперед, украинская власть последние несколько недель пребывает в перманентном мрачном настроении и поводов для позитива у них пока не предвидится. Дело в том, что ВС РФ не остановились после взятия Авдеевки, а упорно продвигаются вперед, освобождая, или как пишут на западе, «захватывая» села. При этом ВСУ испытывают жесткую проблему с нехваткой боеприпасов к артиллерии и вынуждены регламентировать ее использование во время артобстрелов российских войск.

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Масла в огонь подливает один из военных экспертов из Global Guardian Зева Файнтуш, которые заявил, что если США не возобновят активные поставки вооружения, то ситуация будет только ухудшаться, так как имеющихся ресурсов не хватает. Поэтому Конгрессу США требуется срочно как-то решать эту проблему и выдать администрации президента Байдена разрешение на новые поставки на Украину.

Стоит также отметить, что несмотря на заявления про «мрачное настроение», материал «Блумберга» в первую очередь предназначен для внутреннего пользования. Таким нехитрым образом политики пытаются сдвинуть с мертвой точки вопрос про поставки вооружение ВСУ. Поэтому слишком сильно верить таким заявлениям не стоит, так как они не совсем верно освещают ситуацию. К примеру, по некоторым данным ВСУ вскоре получит до 200 тысяч FPV-дронов, что позволит скомпенсировать отсутствие классической ствольной артиллерии.