Элитный морской спецназ готовился британскими специалистами.

Украинское правительство и военные эксперты не раз хвастались, что их специальные подразделения проходят усиленное обучение в западных странах. В частности, именно там тренировали бойцов 73-го морского центра специальных операций, которые 27 февраля стали главными героями военных сводок. Отлично подготовленные бойцы, были кинуты командованием на Тендровскую косу в Херсонской области для проведения диверсионной операции, но что-то пошло не так, и группа была выявлена и полностью нейтрализована нашими солдатами. Сообщается про устранение 20 обученных украинских спецназовцев и захват одного бойца в плен.

Новость про ликвидацию украинской диверсионной группы опубликовали 28 февраля на страницах «Военного обозрения». Сегодня же пресс-служба ССО ВСУ подтвердила потерю 73-го МЦСО, бойцы которого, по словам представителя, оставались прикрыть своих товарищей при отходе после проведенной операции. При этом там не уточнили сколько именно «героев» потеряла страна, а вот наши СМИ дают точное число в 20 «двухсотых» и одного военнопленного. Плюсом идут потопленные быстроходные катера, один затрофеенный катер и много стрелкового оружия.

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Что самое интересное, российская сторона никаких следов «успешно проведенной диверсионной операции» и тех, кого прикрывали бойцы 73-го МЦСО не обнаружили. Вероятнее всего, на Украине потребовался некий медийный эффект, который показал бы, что страна успешно борется с ВС РФ, а солдаты жертвуют собой, прикрывая товарищей. Удивительно даже, что группу не записали в «пропавших без вести», как теперь поступают с львиной частью бойцов ВСУ, которые по факту превратились в «200-х», но правительство Украины не хочет портить статистику и платить семьям.