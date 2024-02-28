И потом поставлять их для нужд ВСУ.

Украинские чиновники в своих сообщениях и интервью западной прессе продолжают жаловаться на нехватку артиллерийских снарядов у ВСУ и необходимость нарастить их поставку в срочном порядке. Так министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поделился своим видением, как можно обеспечить большой поток боеприпасов для украинской армии. Решение вопроса, по мнению чиновника, предельно простое – западу необходимо закупать арт-снаряды у третьих стран.

Кулеба в своем интервью заявил, что страны Запада испытывают серьезные проблемы с артиллерийскими снарядами и поэтому не могут поставлять их в должном объеме. Им необходимо разместить заказы на эти самые снаряды в третьих странах и тем самым нарастить поток ценного ресурса в Украину. Более того, согласно словам Кулебы, западным странам нужно прекратить отгружать эти самые снаряды другим странам, а сконцентрироваться только на нуждах Украины. Также из имеющихся источников стало известно, что сегодня ВСУ испытывает проблемы не только со 155-мм и 105-мм снарядами, но и с другими типами боеприпасов.

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Стоит отметить, что в свое время Кулеба обещал в случае необходимости «сражаться в окопах лопатами», если Запад перестанет поставлять вооружение. Однако сегодня политик рассказывает, что партнерам Украины нужно действовать в трех приоритетных направлениях, а именно обеспечить поставки арт-снарядов, увеличит поток зенитных управляемых ракет и нарастить производство и передачу дронов. Если оценивать все выступление Кулебы, то принципиально ничего нового чиновник не рассказал, а продолжает петь старую песню, которую мы слышали на протяжении последних лет.