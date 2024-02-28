Парламент страны одобрил контракт на закупку немецких машин для усиления армии

Европа, несмотря на все декларируемые ей проблемы с экономикой, продолжает активно наращивать вооружение якобы для борьбы за свою свободу и независимость. Так итальянское правительство в лице оборонного комитета местного парламента заявило о заключении сделки с немцами на закупку более чем сотни общих боевых танков Leopard 2A8, которые поступят на вооружение армии в течении ближайших 14-ти лет. Об этом написало издание Analisi Difesa со ссылкой на собственные источники.

Согласно заявлению итальянских парламентариев, они обновят парк бронетехники в соответствии с новыми требованиями блока НАТО, которые основаны на опыте проводимой на Украине российской спецоперации. Будет закуплено 132 тяжелые машины, которые будут иметь последнюю модификацию и заменят собой устаревшую технику. Планируется завершить сделку в течении 13 лет, причем первые 3 года – подготовительные работы, остальные 10 – непосредственно производство танков. Что интересно, кроме танков Италия закупит у фирмы-производителя 140 вспомогательных машин и бронемашин на базе «леопард 2», которые также входят в объявленную сделку. Согласно открытой информации, оценочная стоимость всей партии в 273 машины составляет более €8 миллиардов.

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Тут стоит понимать, что немецкие танки и бронемашины будут производить не в ФРГ, а непосредственно в Италии на заводе «Леонардо». Скажем так, чтобы уменьшить стоимость продукции немцам придется переоборудовать промышленность и обучать специалистов. Кроме того, поступают сведения, что итальянская армия сделала заказ на производство еще 35 ОБТ C2 «Ариете» и модернизацию до этого версии 90 танков C1 «Ариете». В общем, ВС Италии получат к 2037 году почти 400 тяжелых современных боевых машин, которые распределят по нескольким полкам и значительно усилят бронированный кулак итальянцев.