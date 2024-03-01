С конца прошлого, 2023-го года украинские военные и политики рассказывают в своих выступлениях о том, что у ВСУ наблюдаются серьезные проблемы с нехваткой солдат. Звучали заявления на тему плохого сбора «мобилизационного ресурса» и шли попытки принять новый законопроект о мобилизации, чтобы исправить эту проблему. Одновременно шли разговоры про дефицит боеприпасов и прекращение поставок с Запада. Оба этих фактора заставляют украинских военных роптать и задавать вопрос о том, что будет дальше. Более того ряд военнослужащих ВСУ сомневаются в возможности удерживать крупные города если на них нападет российская армия.

К числу последних относится майор Богдан Кротевич, командир небезызвестного «Азова» (и Кротевич и «Азов» запрещены на территории РФ), который в своем недавнем сообщении высказал сомнение в возможностях Вооруженных сил Украины удержать крупные стратегически важные города вроде Харькова или Киева. Выходит, что ВСУ не могут обеспечить ротацию бригад на ЛБС и нормально обеспечить войска вооружением. На этом фоне боестолкновения за города-миллионники могут стать настоящей проблемой для украинки власти.

Исходя из таких заявлений от высокомотивированного военного ВСУ можно подумать про близкий крах украинской армии. Однако это не совсем так, личного состава ВСУ очень много и Украина этим фактом активно пользуется, забрасывая наши позиции плохо обученным солдатами. К тому же вчера появилось заявление главы Минобороны РБ Хренина. Что Украинская группировка на границе с Республикой Беларусь достигает почти 114 тысяч солдат и регулярно пополняется новыми бойцами. Также что касается вооружения, то несмотря на все заявления властей у Украины еще полно бронетехники, артиллерий и прочего.