Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Начальник штаба бригады нацгвардии Украины поделился своим мнением по поводу ситуации в зоне СВО

"Сил на оборону Киева или Харькова не хватит".
[ ] для раздела Блоги
+
+

реклама

С конца прошлого, 2023-го года украинские военные и политики рассказывают в своих выступлениях о том, что у ВСУ наблюдаются серьезные проблемы с нехваткой солдат. Звучали заявления на тему плохого сбора «мобилизационного ресурса» и шли попытки принять новый законопроект о мобилизации, чтобы исправить эту проблему. Одновременно шли разговоры про дефицит боеприпасов и прекращение поставок с Запада. Оба этих фактора заставляют украинских военных роптать и задавать вопрос о том, что будет дальше. Более того ряд военнослужащих ВСУ сомневаются в возможности удерживать крупные города если на них нападет российская армия.

К числу последних относится майор Богдан Кротевич, командир небезызвестного «Азова» (и Кротевич и «Азов» запрещены на территории РФ), который в своем недавнем сообщении высказал сомнение в возможностях Вооруженных сил Украины удержать крупные стратегически важные города вроде Харькова или Киева. Выходит, что ВСУ не могут обеспечить ротацию бригад на ЛБС и нормально обеспечить войска вооружением. На этом фоне боестолкновения за города-миллионники могут стать настоящей проблемой для украинки власти.

Исходя из таких заявлений от высокомотивированного военного ВСУ можно подумать про близкий крах украинской армии. Однако это не совсем так, личного состава ВСУ очень много и Украина этим фактом активно пользуется, забрасывая наши позиции плохо обученным солдатами. К тому же вчера появилось заявление главы Минобороны РБ Хренина. Что Украинская группировка на границе с Республикой Беларусь достигает почти 114 тысяч солдат и регулярно пополняется новыми бойцами. Также что касается вооружения, то несмотря на все заявления властей у Украины еще полно бронетехники, артиллерий и прочего.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

сво всу
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование корпуса AeroCool Beam
9
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Falcon
7
Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Gungnir 300P AirFlow
5
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix Z790-E Gaming WIFI II
18
Ретроклокинг: разгоняем SSD
18
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Dark Hero
3
Обзор беспроводной гарнитуры Oneodio SuperEQ S10 ANC
2
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom Mini A5
5
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Formula
22
Обзор электронной книги Onyx Boox Faust 6
14
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Новый тип памяти может заменить SSD и ОЗУ
7
Лыткаринский завод демонстрирует впечатляющий процесс изготовления оптического стекла
2
Иностранные производители электроники массово закрывают свои магазины в России
7
Украинские формирования вынуждены отступать к третьей оборонительной линии
5
Большая проблема удержания плазмы при ядерном синтезе решена с помощью ИИ
2
Realme готовит бюджетный флагман GT Neo 6 на мощном чипсете Snapdragon 8s Gen 3
3
Байден прошёл ежегодный медосмотр: врачи считают, что за год состояние президента не изменилось
5
Ростех намерен возобновить производство самолётов ДРЛО А-50У
3
Наблюдения за спутниками, в будущем должны улучшить сведение аппаратов из космоса на Землю
+
Шведские учёные побили «мировой рекорд» эффективности солнечных батарей
1
Россия увеличивает производство новейшей РСЗО «Возрождение»
+
Пикап Tesla Cybertruck продан на аукционе за $244 000
+
MWM: Су-57 снова с дальнобойными ракетами Х-59МК2 атаковал военные цели на территории Украины
1
Журналист Репке рассказал, что дроны ВС РФ стали самым настоящим бичом для западной техники ВСУ
3
Сатоши Накамото признавал достоинства системы RipplePay в плане обеспечения доверия пользователей
2
Павел Дуров анонсировал введение нового способа монетизации Telegram-каналов
+
Макрон назвал «продуманными и выверенными» свои слова о вводе европейских войск на Украину
2
Raytheon продемонстрировала возможности новой ракеты AMRAAM-ER для ЗРК NASAMS
+
Экраноплан Airfish-8 начнет перевозить туристов в 2025 году
+
Sony выпустила обновление для повышения производительности на 17-летней консоли PlayStation 3
3

Популярные статьи

Турция может начать экспорт истребителя 5-го поколения TF-X в Азербайджан, ОАЭ, Индонезию и Пакистан
3
АМ5 vs АМ4 – на какой платформе выгоднее собрать компьютер, и при чём тут скрытый потенциал
147
Потенциально пригодный для жизни гикеан на проверку оказался "адской планетой"
+
Шесть причин, по которым я установил на свой игровой ПК сразу две ОС — Windows 10 и Windows 11
45
"Остров акул", "Призрачная станция", "Пустоши": краткий обзор трех фильмов
3
Собираем быстрый, тихий и недорогой ПК для геймера, который очень любит экономить электричество
11
Last Epoch: краткий обзор игры
7
Можно ли собрать игровой ПК на процессоре и видеокарте Intel – почему геймерам лучше купить NVIDIA
8
Обзор игры True Stalker – почти как настоящий Сталкер
2
Собираем полностью синий ПК за 49264 рубля - для тех, кто в синей теме
37

Сейчас обсуждают

user
00:12
Да нормальные там уже сервера , играйте смело
Разработчики «диаблоида» Last Epoch признали вину за провальный релиз и пообещали развивать проект годами
swr5
00:11
Да нет там танцев, Steam одинаковый что на винде, что на Линуксе, остальные игровые клиенты через Lutris в пару кликов устанавливаются, а Edge в магазине приложений есть.
Шесть причин, по которым я установил на свой игровой ПК сразу две ОС — Windows 10 и Windows 11
Игорь Шабуров
00:09
Производство, это технологии, специалисты, сборочные цеха , если отвёртная сборка,то и полигоны для испытаний и доводки. Для полного процесса - 1000 смежников. БЛАЖЕН, КТО ВЕРИТ.
На Украине могут начать производить самый передовой танк Германии "Panther" в количестве 400 единиц
Станислав Катин
00:09
Ну видимо гамаешь во что-то такое где процессор не важен, похоже не стратегии
Ryzen 7 5800X3D на АМ4 vs Ryzen 7 7700X на АМ5 – почему новый сокет дороже и стоит ли переплачивать
VAKT
00:02
про уральский оптико-механический забыли
Лыткаринский завод демонстрирует впечатляющий процесс изготовления оптического стекла
VAKT
23:59
Недавно - это когда ? У меня у самого старого ssd моторесурса уже почти 91 тысяча часов - это больше 10 лет непрерывной работы, что в реальной жизни ещё больше т.к. комп не работает 24/7. Кстати перез...
Наблюдения за спутниками, в будущем должны улучшить сведение аппаратов из космоса на Землю
VAKT
23:50
Вообще я скажу, что называть отработанное ядерное топливо отходами - это верх глупости: оно (оят) прекрасно и очень полно сейчас перерабатывается, в сухом остатке - примерно 3-4%, которые также не явл...
«Росатом»: Турция приняла политическое решение о строительстве второй АЭС по российскому проекту
VAKT
23:50
?? ещё раз, раз вы не поняли: отработанное ядерное топливо обязан забирать поставщик этого топлива. Конечно, не сразу по выгрузке, а после выдержки в бассейнах предварительной выдержки, причём только ...
«Росатом»: Турция приняла политическое решение о строительстве второй АЭС по российскому проекту
Тарас Заболотский
23:46
На ней старые дравера даде с танцами с бубном не катят. Потому 11 для дома и развлечений, 10ка для работы, требующей подключения оборудования через тот же RS232. Еще не всё переведено на новые аппарат...
Шесть причин, по которым я установил на свой игровой ПК сразу две ОС — Windows 10 и Windows 11
Тарас Заболотский
23:43
И больше танцев с бубном, которые не всегда и помогают.
Шесть причин, по которым я установил на свой игровой ПК сразу две ОС — Windows 10 и Windows 11
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем