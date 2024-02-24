Численность оценивается в 112-114 тысяч военнослужащих.

Несмотря на заявления Зеленского о том, что украинской армии не хватает солдат, командование ВСУ продолжает наращивать группировку войск на белорусской границе. Согласно заявлению главы оборонного ведомства РБ Хренина, Украина перебросила к их границам уже около 112 – 114 тысяч солдат и не спешит останавливаться. При этом, как сообщает министр обороны Белоруссии, регулярно перехватываются диверсионные группы, которые пытаются перейти границу и углубиться на территорию РБ.

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Кроме того, военная группировка скапливается не только на белорусско-украинской границе, но и в Польше. Хренин рассказал, что потенциальный противник в виде НАТО наращивает группировку военной авиации и регулярно проводит разведывательные полеты на границе с республикой. По словам главы военного ведомства за последние полгода было зафиксировано 6 попыток пересечь этими аппаратами государственную границу суверенной страны. В ответ на эти агрессивные действия, в воздух поднималась боевая авиация ВС РБ, а также приводились в боевую готовность имеющиеся силы ПВО. Как предупреждает Хренин, силы готовы к действиям и если вражеский самолёт пересечет границу, то его немедленно посадят на землю.

Также глава МО РБ сообщил, что армия страны готова выполнить свой долг и оснащена по самому последнему слову техники. В том числе с середины прошлого года на вооружении Республики Белоруссии появилось тактическое ядерное оружие, которое в скором времени окажется под полным контролем МО РБ. Однако на фоне появления у Белоруссии ядерного арсенала, западные страны подсуетились и решили выдать Польше часть своего по программе «нклер шэйринг». Программа предусматривает планомерное распределение атомного оружия по всем странам блока НАТО и тем самым призвана защитить его одновременную потерю.