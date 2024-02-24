Большое всего разрушений в Дружковке

Российская авиация продолжает наносить высокоточные ракетные удары по военным объектам украинской власти с целью снижения боевого потенциала армии и «демонтажа» военной техники. Для этого ВКС использует крылатые ракеты различных моделей, которые пускаются с бомбардировщиков дальней авиации и истребителей-перехватчиков МиГ-31К. Прошлым вечером удары наносили сверхзвуковые Ту-22М3, использовавшие предположительно крылатые ракеты Ч-22/32, которые украинская ПВО не способна перехватить. Под удар попали населенные пункты Краматорск, Дружковка и Славянск.

Официальный представитель ВС ВСУ заявил, что вчера вечером на восточных территориях Украины была объявлена воздушная тревога, сообщающая что угроза идет с восточного направления. После чего были зафиксированы пролеты российских ракет и удары по ряду населенных пунктов. В частности, ракетный удар пришелся по тыловым объектам ВСУ в Дружковке и Краматорске, о чем сообщают местные СМИ, рассказывая про громкие «хлопки». Было официально подтверждено, что больше всего ударов пришлось по Дружковке.

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Позже появилась информация из местных источников, что под удар попал один из заводов по производству газового оборудования, на территории которого ВСУ разместили казармы для солдат и стоянку военной техники. Сообщается, что разведка обнаружила там до 12 единиц техники и предположительно 200 – 300 человек личного состава. Украинские власти не сообщают последствия прилетов, но то, что они оказались эффективными, никто не сомневается.

Стоит отметить, что линя Славянск – Краматорск считается рядом военных экспертов новой потенциальной целью российской армии на этом направлении. Эти населённые пункты находятся на территории ДНР, временно занятой украинскими военными и это требуется изменить, чтобы жизнь в Донецке стала более спокойной.