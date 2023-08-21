На фотографиях можно увидеть пылающий самолёт

Нет никаких сомнений, что любой конфликт приводит к разрушению инфраструктуры и гибели тысяч людей. Эксперты отмечают, что российское командование заняло выжидательную позицию и стремиться избежать значительных потерь. Тактика строится на удержании занятых позиций и истощении украинской армии. В этом смысле все разговоры о помощи братскому народу и избавлении от нацизма потеряли всякий смысл, поскольку в Украине проходит насильственная мобилизация, а значит в бой идут многие люди, которые с надеждой ждали прихода России, а теперь поставлены перед простым выбором: жизнь или смерть. Моральная сторона вопроса становится всё более сложной, а противостояние между Западом и Востоком продолжает усиливаться.

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В связи с этим наблюдается системный рост атак на российские объекты, которые находятся далеко от линии соприкосновения. Совсем недавно президент Украины заявил, что считает Крымский мост одной из главных целей для ударов, но это не значит, что в Киеве забыли о других объектах. По данным многочисленных источников, включая американский ISW, недавно была зафиксирована атака украинского беспилотника на авиабазу Сольцы в Новгородской области. В прессе пишут, что дрон был сбит при помощи стрелкового оружия, а после упал на военный аэродром. В это момент там находился сверхзвуковой дальний бомбардировщик Ту-22М3, который загорелся после контакта с упавшим объектом. В то же время внутренний источник (по данным ISW), имеющий доступ к секретной информации, утверждает, что огонь повредил или даже уничтожил два самолёта, а не один. Несколько военных экспертов пишут, что украинские силы могли использовать маленький и недорогой квадрокоптер для атаки, а в данном случае критика в адрес Министерства обороны РФ вполне обоснована.

Эксперты уже довольно давно говорят о необходимости защиты военных аэродромов при помощи простых конструкций. Подобные инженерные сооружения станут на пути беспилотников и примут на себя основной удар. При этом необходимо задуматься о том, чтобы ставить ценные самолёты в защищённые ангары, где им не грозят прилёты дронов-камикадзе. Аналитики отмечают, что уничтожение одного или даже двух Ту-22М3 не повлияют на боевые возможности армии РФ, но это нехороший сигнал. Требуется обеспечить защиту аэродромов и инфраструктурных объектов как можно скорее, поскольку спустя полтора года ВСУ способны наносить болевые уколы с расстояния в сотни километров.

На фотографиях вы можете увидеть окутанный пламенем Ту-22М3. Министерство обороны РФ по этому поводу комментариев не даёт, ну а американские аналитики уверяют, что уцелевшие бомбардировщики были переброшены на военную базу в Мурманске. Туда украинские дроны долететь не смогут даже теоретически.