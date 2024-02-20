США призывает союзников помочь сохранить ВСУ.

На протяжении последнего года ВСУ получили ряд серьезных поражений со стороны ВС РФ и к настоящему моменту представляют из себя весьма сложную и слабо мотивированную армию. На этом фоне в американской проправительственной газете Politico вышел материал, в котором рассказывается, что главная задача Соединенных Штатов и их союзников – это попытка удержать ВСУ от полного развал. Издание ссылается на ряд американских конгрессменов и представителей тех самых «союзников».

Тут стоит отметить, что на состоянии украинской армии сказывается не только большое количество мелких и крупных поражений, но и снижение финансирования со стороны США. На недавно прошедшей Мюнхенской конференции по безопасности американцы и их партнеры пытались решить вопрос, как именно они могут помочь украинской армии не развалиться. В частности, Камала Харрис заявила, что у правительства США есть только один план по укреплению ВСУ и это попытка протолкнуть новый пакет помощи через американский же Конгресс. При этом чиновница сказала, что у администрации Байдена нет «плана Б».

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Стоит отметить, что несмотря на проблемы с поставками ВСУ продолжают оставаться реальной силой и списывать украинскую армию со счетов пока еще рано. Не только американскими поставками живут украинские власти и этого вполне хватает, чтобы огрызаться. Так, скоро начнёт действовать так называемая «коалиция дронов», которая обеспечит ВСУ дешевыми FPV-дронами, которые заменят артиллерийские снаряды. Вдобавок на последнем «Рамштайне» организовали «коалицию» по поставке на Украину ракет и зенитных комплексов.

Однако на фоне политических заявлений и закулисных игр, украинская армия продолжает отступать на целом ряде участков ЛБС. В частности, Минобороны России подтвердило факт взятия под полный контроль авдеевского «Коксохима». На других участках также идут наступления, например бригадный генерал Тарнавский озабочен большой концентрацией российских войск около Работино, а на Артёмовском направлении наши подошли в плотную к Часову Яру.