А ведь создан он как бы из нержавеющей стали.

Tesla старается представить свой автомобиль, Cybertruck, как надежный автомобиль не только технически, но и внешне – дизайн машины называется «способным противостоять пулям», так как кузов создан из нержавеющей стали. Тем не менее, владельцы уже начали жаловаться на проблемы с ним – на некоторых автомобилях заметили ржавчину.

Нержавеющая сталь стала основой стиля автомобиля. Этот материал машиностроители не использовали почти полвека. Специалисты Tesla посчитали, что к нему стоит вернуться – это увеличит срок службы машины, сделает ее более безопасной и прочной. Однако они столкнулись с некоторыми сложностями в производстве. Так, нержавеющая сталь гораздо дороже других материалов, а обрабатывать ее сложнее, чем субституты. Потребителей также несколько смутил выбор материала.

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Cybertruck был представлен в конце 2023 года. С тех пор среди владельцев ходят сомнения: кузов из нержавеющей стали нужно обслуживать особенно аккуратно и тщательно. Уже сейчас эти сомнения можно назвать обоснованными. Недавно появились первые сообщения о проблемах с кузовом.

Как сообщают пользователи ресурса cybertruckownersclub.com, после кратковременных осадков в виде дождя на автомобилях появились пятнышки оранжевого цвета. Случай не единичный – и даже прикреплены фотографии.

Впрочем, некоторые пользователи предполагают, что это вовсе не ржавчина, и вина лежит не на производителях автомобиля или нержавеющей стали – вполне вероятно, что оранжевые отметки могут быть следствием внешних условий. Например, вредные вещества, содержащиеся в воздухе (угольная пыль, отходы от металлопродукции) могут повлиять на химический состав дождевой воды.

Кроме того, упоминается, что консультанты при покупке предупреждали владельцев автомобилей о возможном появлении следов. Покупателям было рекомендовать полировать машину чаще.