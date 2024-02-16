Накануне в своём докладе Зеленскому новый главком ВСУ заявил, что украинская армия от наступательных действий переходит к обороне.

Российская армия планомерно берет Авдеевку под свой контроль, выбивая украинские силы и стремясь разделить гарнизон на части. На фоне этих событий генерал ВСУ и командующий направлением «Таврия» Тарнавский 11 февраля этого года заявил, что в город скоро придут свежие резервы, которые усилят гарнизон. В ответ на заявление военачальника в украинских военных ТГ-каналах пошла волна критики и сомнений в актуальности такого решения, а также из наших источников стало известно, что с момента высказывания ВСУ потеряли контроль над 4-мя квадратными километрами Авдеевки и окрестностей.

Особо критично по поводу высказывания Тарнавского прозвучали слова в официальном канале 95-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Там заявили, что даже если подкрепления войдут в город, что уже выглядит весьма нереалистично, то российская армия держит под контролем все дороги в Авдеевку и как они планируют снабжать размещенные там силы - неизвестно. Разумеется, на высказывания своих подчиненных никто из генералитета ВСУ не обратил внимание, а Сырский продолжает отдавать указы о переброске подкреплений под «фортецию».

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Тут стоит отметить, что украинская инфраструктура была не готова к такому наплыву живой силы и солдат размещают в уже разведданных нашими военными местах. Это приводит к точечным ударам ВС РФ по дислокации украинских солдат и соответственно к большим потерям личного состава ВСУ. Более того, часть подкреплений, в том числе и те про которые говорил генерал Тарнавский, бьют во время переброски, что также приводит к снижению боевого потенциала ВСУ.