Из-за нехватки персонала коммунальных предприятий вся энергосистема города держится "на ниточке".

На Украине продолжаются мероприятия по набору всех «желающих» в ряды ВСУ и это приводит к тому, что на улицах невозможно встретит мужчин. При этом городская инфраструктура требует к себе внимание и техническое обслуживание, но у коммунальщиков нет брони от призыва и это становится настоящей головной болью для городских властей. Например, мэр Днепропетровска (Днепр) Филатов (* признан в РФ экстремистом и террористом) обратился к политической власти страны с просьбой ослабить мероприятия по сбору «мобилизационного ресурса», так как в его городе не могут устранить последствия российских ударов.

Филатов* заявил, что инфраструктурные объекты города нуждаются в обслуживании, а также коммунальщики не могут устранить последствия ударов ВС РФ по складам ГСМ и энергосистеме. Люди банально боятся выходить на улицу, так как их просто заберут в армию. При этом чиновник сказал, что ситуация в городе «висит на нитке» и все может посыпаться в любой момент. Кстати, насчет коммунальщиков, над входом в каждое учреждение установлена видеокамера, которая считывает лица и сверяет их с базой данных, что также не добавляет желания людям выходить на работу.

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Вот только украинская власть не может себе позволить снижать темпы мобилизации для Вооруженных формирований Украины. Ситуация на ЛБС сейчас крайне плачевная и только благодаря затыканию дыр «мясом» все держится. Если ВСУ перестанут получать свежее пополнение, то все кардинально изменится в еще более худшую сторону для правительства Зеленского. Более того, если Украина не добьётся успехов в противостоянии с российской армии, то есть большая вероятность полного превращения поставок из западных стран. Поэтому как бы Филатов* не просил Киев снизить горячку, то он ничего не добьётся и Днепропетровск продолжит разваливаться на глаза жителей города.