Близкий разрыв ракеты не нанес серьезных повреждений.

Йеменские хуситы продолжают атаковать западные торговые корабли, которые так или иначе связаны с Израилем. На этот раз под удар попал греческий грузовик MV Star Nasia и британский торговый корабль MV Morning Star. По каждому было выпущено по 3 ракеты с территории подконтрольной группировке «Ансар Аллах», но повреждения получило только греческое судно, до которого долетела всего одна ракета.

Американский CENCOM сообщает, что 6 февраля 2024 года йеменские повстанцы нанесли очередной ракетный удар по мирным торговым судам в Красном море и Аденском заливе. Согласно американским данным. по транспортникам выпустили 6 ракет, 5 из которых или не долетели до цели, или были перехвачены военными кораблями западной коалиции. Одна из выпущенных ракет смогла «дойти» до греческого грузовика и «хлопнула» в непосредственной близости от его борта, нанеся, как утверждают американцы, «незначительные повреждения». При этом MV Star Nasia смогла уйти из опасного региона своим ходом, а про раненных или потерях информации не поступало.

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Почти каждый день хуситская группировка в знак солидарности с палестинским движением ХАМАС наносит ракетные и дроновые удары по проходящим мимо грузовым кораблям. При этом обстрелам не подвергаются условно дружественные суда. Например, по сети пошли новости, ничем не подтвержденные, что капитаны некоторых кораблей вывешивают портрет Владимира Путина в качестве защиты от атак «Ансар Аллах». Насколько действенна эта икона и насколько вообще эта информация правдива - точных данных нет.