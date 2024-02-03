Криптосообщество растет на миллионы каждый месяц.

Криптовалютная биржа Crypto.com недавно опубликовала отчет, в котором глобальное количество пользователей оценивается в 580 миллионов человек. В 2023 году число пользователей криптовалюты увеличилось на 34%. Особенно позитивны цифры по Ethereum (+39%) и биткоину (+33%). Crypto.com считает его величество Bitcoin самым популярным активом. В декабре 296 миллионов человек использовали BTC. В то же время численность владельцев Ethereum значительно ниже — 124 миллиона человек.

2023 год оказался непростым для крипторынка. Январь прошлого года закончился тем, что биткоин торговался на уровне около $23 000. Ввиду падения темпов инфляции и улучшения настроений в экономике сторонники криптовалюты ожидали нового бычьего ралли в первой половине года. Однако этого не случилось. Биткоин смог лишь немного подрасти в цене с января к середине июня.

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Рынки ожидали еще одного повышения ставки. Более сильное повышение процентной ставки вызвало у инвесторов плохое настроение. Летом цена биткоина колебалась около отметки в $26 000. Лишь осенью криптовалюта начала дорожать.Так что рост владельцев цифровых монет при таком нестабильном рынке доказывает, что криптовалюта все больше проникает в общественную жизнь.

Flipside Crypto недавно собрала аналогичные данные. Однако агрегатор данных приходит к другому выводу. Причиной разной информации, вероятно, является подход, использованный при оценке количества держателей криптовалют. Flipside проанализировал некоторые из крупнейших блокчейнов на предмет количества активных пользователей. Оценка включает только адреса блокчейна, которые стали активными в результате транзакций. Просто создать кошелек недостаточно.

За год у Flipside появилось 15,4 миллиона новых пользователей. 15,2 миллиона пользователей имеют блокчейн Polygon (MATIC), который является решением масштабирования для ETH. Ethereum был самым быстрорастущим блокчейном в 2023 году.

Было сравнительно небольшое количество новых пользователей биткоина — 10,7 миллиона. Solana показала четвертый по величине рост с 5,6 миллионами новых пользователей. Рост криптосообщества особенно впечатляет, если взглянуть на ежемесячную статистику Flipside. Каждый месяц несколько миллионов человек приходят в мир цифровых валют.

В 2023 году пиковые значения пришлись на май и декабрь. В декабре к индустрии криптовалют присоединилось более шести миллионов человек, в мае появилось семь миллионов новых пользователей.

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Наиболее популярными являются децентрализованные криптобиржи (DEX). По данным Flipside, там сосредоточено большинство так называемых суперпользователей. Агрегатор данных использует этот термин для описания людей, совершивших более 100 транзакций за последний год.