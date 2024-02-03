Патент принадлежит частному лицу из Курса.

В России была запатентована новая модель автомобиля, которая уже получила прозвище «четверка» по аналогии с некогда популярной моделью «ВАЗ-2104» отечественного производителя автомобилей. Однако, новая модель отличается от своего прообраза не только техническими характеристиками, но и уникальным дизайном, вдохновленным стилем Tesla. Правообладателем, оформившим новый дизайн, является житель Курска, данные которого пока широкой публике не разглашаются.

Существует мнение, что этот автомобиль станет настоящим прорывом в отечественной автомобилестроительной индустрии и в случае серийного производства и вполне может привлечь внимание не только российских, но и зарубежных покупателей. Согласно заявлению разработчиков, «четверка» будет не только экологичной и энергоэффективной, но и обладать высоким уровнем комфорта и безопасности. Новый автомобиль уже вызывает большой интерес у автолюбителей и обещает стать достойным конкурентом зарубежным брендам. Ожидается, что он появится на рынке уже в ближайшее время и станет одним из самых востребованных автомобилей в России.

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Отечественная промышленность не отстает от мировых трендов в плане популяризации электромобилей, что поощряется так же и на уровне правительства Российской Федерации. Ожидается, что в нашей стране планируется уже в текущем году ввести в эксплуатацию почти пять тысяч электрозарядных стационарных устройств для подзарядки аккумуляторов электромобилей, из которых 1500 будут способны по своей мощности осуществить заряд за считанные минуты.

По статистическим данным сегодня в России по дорогам передвигается более 30 тысяч электромобилей, а только за прошедший год их число удвоилось, поскольку было продано почти 15 тысяч электрокаров. По всей видимости, востребованность этого средства передвижения среди у населения будет только расти.

Хотя, не все так однозначно в плане эксплуатации электромобилей в условиях нашей страны. Первые зимы показали, что аккумуляторы на морозе быстро разряжаются, а их зарядка занимает достаточно много времени, да и специалистов по этим машинам бывает найти трудновато, особенно в российской глубинке.

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И все-таки, отечественная автомобильная промышленность продолжает развиваться и демонстрирует свою конкурентоспособность на мировом уровне.