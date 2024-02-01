Источники сообщают про взрывы в Харьковской и Сумской областях

Ночью 30.01.2024 Вооруженные силы РФ нанесли очередные удары по территории Украины, но на этом не остановились. Буквально через несколько часов был нанесен новый удар по объектам военной инфраструктуры ВСУ в Харьковской и Сумской областях. Об этом стало известно из онлайн-карты страны на которой обозначены места прилетов. Про удары также стало известно из сообщения ставленника властей Украины в Харьковской области Терехова.

Выполняя поставленную задачу Вооруженные силы России нанесли серию огневых ударов по территории Сумской и Харьковской областей. Точное место ударов нигде не указывается, но это уже привычная ситуация для украинского медиапространства, которое жестко цензурируется центральной властью. Все идет согласно заветам спикера ВС ВСУ Юрия Игната, в прошлом году заявившего, что теперь они не будут рассказывать про последствия российских ударов. Мол, в таком случае российская армия не узнает куда именно попала, как будто у нее нет средств объективного контроля.

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Есть предположение, что новые удары были нанесены по объектам военной инфраструктуры ВСУ, так как ВС РФ целенаправленно бьют именно по таким целям. В отличии, например, от Армии обороны Израиля, которая буквально ровняет с землей все населённые пункты на своем пути с целью нанести как можно больше ущерба движению ХАМАС. На самой Украине по гражданским объектам успешно отрабатывают ВСУ с завидной регулярностью засаживая зенитные ракеты в жилые дома.