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Ночью 30.01.2024 Вооруженные силы РФ нанесли очередные удары по территории Украины, но на этом не остановились. Буквально через несколько часов был нанесен новый удар по объектам военной инфраструктуры ВСУ в Харьковской и Сумской областях. Об этом стало известно из онлайн-карты страны на которой обозначены места прилетов. Про удары также стало известно из сообщения ставленника властей Украины в Харьковской области Терехова.
Выполняя поставленную задачу Вооруженные силы России нанесли серию огневых ударов по территории Сумской и Харьковской областей. Точное место ударов нигде не указывается, но это уже привычная ситуация для украинского медиапространства, которое жестко цензурируется центральной властью. Все идет согласно заветам спикера ВС ВСУ Юрия Игната, в прошлом году заявившего, что теперь они не будут рассказывать про последствия российских ударов. Мол, в таком случае российская армия не узнает куда именно попала, как будто у нее нет средств объективного контроля.
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Есть предположение, что новые удары были нанесены по объектам военной инфраструктуры ВСУ, так как ВС РФ целенаправленно бьют именно по таким целям. В отличии, например, от Армии обороны Израиля, которая буквально ровняет с землей все населённые пункты на своем пути с целью нанести как можно больше ущерба движению ХАМАС. На самой Украине по гражданским объектам успешно отрабатывают ВСУ с завидной регулярностью засаживая зенитные ракеты в жилые дома.