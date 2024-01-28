ВСУ используют дроны вместо снарядов.

Западный промышленный комплекс вовсю старается и производит артиллерийские снаряды, но их все равно катастрофически не хватает для нужд ВСУ. Кроме того, по утверждениям шведского министра обороны, в очередь за снарядами выстроились все армии Европы и США. На этом фоне украинские военные пытаются найти альтернативу классической ствольной артиллерии и похоже их взгляд упал на дешевые дроны-камикадзе, способные преодолеть ЛБС и уйти в тыл для нанесения ударов. Количество выпускаемых ВСУ дронов резко увеличилось и об этом приходят сообщения с нескольких направлений.

Вооруженные силы Украины продолжают испытывать острую нехватку артиллерийских снарядов. В частности, около Марьинки количество арт-ударов со стороны ВСУ уменьшилось почти вдвое, но при этом они значительно увеличили дроновые атаки. В основном стали больше использовать дроны-камикадзе. По сообщениям оттуда выходит, что в день ВСУ выпускают до 50 FPV-дронов за сутки, которые уходят в тыл и бьют по инфраструктуре, транспорту и прочим целям. Разумеется, ущерб от такого дрона значительно меньше, чем от 155-мм артиллерийского снаряда, но и он значителен.

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Тем более, согласно заявлениям киевских чиновников, количество выпускаемых дронов только увеличится в 2024 году. Кроме того, приходит информация, что такие дроны станут выпускать не только на самой Украине. Страны, которые и так поставляют им военную помощь, спешно развертывают производства дронов-камикадзе в попытке заместить дефицит артиллерийских снарядов новой продукцией. На этом фоне, решающую роль начинают играть российские комплексы РЭБ, которые требуются армии во все больших количествах.