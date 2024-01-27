Испытания работы новой системы по беспилотникам пройдены успешно

Западная оружейная компания BAE Systems продолжает успешную разработку средств противодроновой борьбы на базе перспективного бронетранспортера AMPV.

Кадры с испытаниями AMPV C-UAS появились на сайте компании и демонстрируют как боевая машина в автоматическом режиме расстреливает дроны, как тарелочки в тире. Пока разработка находится на стадии прототипа, но инженеры успешно доводят ее до логичного завершения и, возможно, вскоре компания приступит к массовому производству.

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Согласно поступившей информации, BAE Systems успешно дорабатывают собственную платформу для борьбы с дронами и наземными целями. В качестве шасси был выбран унифицированный AMPV, созданные на базе бронемашины «Бредли».

Вместо десантного отделения и стандартного оружейного модуля установлена башня с парой полусферических радаров «Леонардо», 25-мм автоматическая пушка и системы управления огнем. Электроника боевой машины сама выявляет, опознает и принимает решение о поражении цели. На представленном видео AMPV C-UAS отрабатывает по дронам, используя снаряды с бесконтактным взрывателем. Проще говоря, при подлете к цели такой снаряд разлетается веером осколков и поражает все в радиусе нескольких метров.

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Фирма BAE Systems не просто так выбрала платформу AMVP. Дело в том, что именно эти боевые машины придут на замену старому бронетранспортеру M113, который ранее использовался американской армией для самых разных задач: перевозки солдат, эвакуации раненых, полевой мастерской и самоходной зенитной установкой. Сейчас на новом шасси разрабатывают сразу 5 модификаций, создаваемых под самые разнообразные нужды современной западной армии и Вооруженных сил США, в частности.