Дело было на линии боевого соприкосновения

Несмотря на просьбы западных партнеров киевская власть продолжает активно использовать, поставленную оттуда военную технику и не менее активно теряет ее в ходе ожесточенных сражений с Вооруженными силами России. Сегодня, 10 января 2024 года, Министерство обороны РФ сообщает про потерю ВСУ сразу нескольких единиц военной техники западного производства по всей линии боевого соприкосновения. Что становится для украинской армии уже доброй традицией, а простых обывателей уже не удивишь фотографиями западной бронетехники, сгоревшей или брошенной на полях сражений.

Министерство обороны РФ сообщило про потерю киевскими войсками сразу трех артиллерийских систем модели M777 британского производства, поставленных США в рамках поддержки ВСУ. Одну из установок уничтожили на Херсонском направлении, еще одну во время боевых действий под Купянском. Методы принудительного демонтажа вражеских арт-систем не уточняются, но вероятнее всего это результат контрбатарейной борьбы или прилета подарков от ВКС. В любом случае наши военные работают не только над ликвидацией 155-мм снарядов, но и устройств для их запуска.

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В рамках ожесточенных боев также поражены сразу две бронемашины американского производства на Донецком направлении. Речь идет о поставленных на Украину БПМ американского производства «Бредли», которые активно применяются ВСУ с весны прошлого года. МО сообщило про подбитие двух единиц этой техники, но есть вероятность, что украинские военные попробуют эвакуировать их и доставить до ремонтных мастерских.

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Что интересно, несмотря на массовое использование американских БМП никто больше не видит американские же ОБТ «Абрамс», засветившиеся на поле боя только один раз под окружаемым нашими войсками Работино на Ореховском направлении. Нынешняя зима была бы достойным испытанием американских танков на профпригодность в реалиях низких температур.