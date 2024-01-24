Артисту грозит до 10 лет лишения свободы.

В Москве разразился новый скандал в мире кино и шоу-бизнеса. Накануне в своей московской квартире был задержан театральный актер Андрей Гарист, ранее снявшийся в сериале «Подольские курсанты». В ходе задержания в его квартире правоохранителями были найдены запрещенные наркотические препараты.

О том, что в квартире 29-летнего артиста театра и кино, расположенной в Даниловском районе Москвы имеются наркотические препараты сообщила в полицию его девушка. По ее словам, пара вместе отдыхала и Гарист слишком много выпил, что стало причиной возникшей ссоры. Сильно разозлившись, Андрей стал вести себя очень агрессивно и схватился за нож, ранив возлюбленной ладонь. Опасаясь за свою жизнь, девушка выбежала на лестничную клетку и позвонила в полицию, сообщив о нападении.

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Прибывшие по вызову на место происшествия полицейские осмотрели квартиру и обнаружили пять спрятанных свертков с наркотическими веществами. В настоящий момент точно известно, что в трех свертках находилась марихуана общим весом почти 200 грамм, которых оказалось достаточно для возбуждения уголовного дела по ст.228 УК РФ.

Андрей Гариста в настоящее время находится на подъеме своей театральной и актерской карьеры, снявшись в нескольких популярных сериалах и принимая активное участие в постановках театра «Ленком». Многие считают, что произошедшее событие, скорее всего, крайне негативно скажется на его дальнейшей судьбе.

Сейчас актер находится под подпиской о невыезде, но учитывая его отказ сотрудничать со следствием и объяснить откуда в квартире появились наркотики, ситуация может измениться не в лучшую сторону. По этой статье Гаристу грозит до 10 лет лишения свободы. Кроме того, неизвестно как обернется ситуация с нападением на девушку, ведь если действия будут квалифицированы как покушение на убийство, то максимальный срок может увеличиться до 15 лет.

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Напомним, что это не единственный случай задержания с наркотиками звезд кино и шоу-бизнеса. На днях стало известно про аналогичное происшествие, когда был задержан с наркотическими препаратами звезда сериала «Две судьбы» Анатолий Руденко, приклеивший пакетик с запрещенным веществом себе под штаны в области паха, где его и обнаружили сотрудники полиции. И хотя в обоих случаях друзья и родственники актеров придерживаются версии, что их подставили недоброжелатели, сотрудники полиции в это вряд ли поверят.