В польской прессе слышны обвинения в сторону российских систем из Калининграда

Системы GPS настолько плотно вошли в экономическую жизнь государств, что перебои с их работой могут привести к тяжелым последствиям. Последние дни в польской прессе появляются статьи на тему перебоев с работой GPS в подавляющей части страны и в районе Сувалкского перехода.

При этом все как один заявляют, что во всем, как всегда, виновата Россия, которая тестирует на мирной Польше свои установки радиоэлектронной борьбы. При этом в качестве доказательств приводят примеры аналогичных проблем в Эстонии и Финляндии.

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В минувшие дни почти половина Польши и Сувалкский переход оказались в зоне нестабильной работы GPS, что приводит к серьезным проблемам в логистике и не только. Профильная польская пресса утверждает, что проблема кроется в работе русских систем РЭБ, расположенных в Кенингсбергской области (в их прессе так начали называть Калининградскую область РФ). Однако, несмотря на большое количество заявлений и обвинений, никаких доказательств у поляков нет. Они, как думают эксперты, располагают косвенными уликами, которые легко могут быть развеяны аргументированной критикой. С российской стороны подтверждающих работу наших РЭБ заявлений не поступало.

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Поляки напряглись не только из-за проблем с навигацией в этих районах. Их правительство и аналитики опасаются, что под этим может скрываться попытка подготовки русского вторжения в Сувалкский переход, который соединяет Польшу и Литву. Мол, если его захватят русские, то Белорусия получит прямую границу с Калининградской областью, а Прибалтика лишится сухопутного пути к другим странам блока НАТО. Поэтому шумиха вокруг происходящего поднимается неслабая. Однако никаких подвижек на вооруженное вторжение в Сувалкский переход не наблюдается и всё остается только в головах "экспертов" с Запада.