Количество авианалетов увеличилось с 20 до 40 в день.

Пока в Киеве рассказывают об отражении налётов дронов-камикадзе с результативностью в 100%, командующий Вооруженными силами Украины на Таврическом направлении бригадный генерал Тарнавский поделился наблюдениями на своем участке ответственности. Украинский военачальник рассказал, что Воздушно-космические силы РФ увеличил количество авиаударов почти в два раза и вообще наблюдается серьезная активность на Запорожском и Южно-Донецком направлениях.

В своем докладе бригадный генерал Александр Тарнавский поделился данными об увеличении русской активности на вверенном ему участке фронта. Со слов военачальника количество авианалетов ВКС РФ увеличилось с 20 за сутки до 41 за вчерашний день. Причем ранее Тарнавский сообщал, что количество налетов увеличивалось до 20. То есть наблюдается тенденция роста количества наносимых российскими ВКС налетов на объекты ВСУ на этом участке линии боевого соприкосновения. Также генерал отметил, что за последние сутки зафиксирована почти 1000 артиллерийских ударов и 38 активных боестолкновений. При этом Тарнавский не распространяется о потерях с украинской стороны, но это и неудивительно.

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Однако, чтобы вести звучали не так тревожно, и однозначно бригадный генерал ВСУ поделился данными о потере русскими радиолокационной станции. Не известно точно насколько эта информация правдива, так как никаких подтверждений от российской Минобороны не было. Однако все прекрасно знают, как на Украине могут гнать дезинформацию с целью подрыва морального духа противника, то есть нас.